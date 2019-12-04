Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Suudi Arabistan Kralı Selman'a, ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Erdoğan, görüşmede Kral Selman'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:24 Kaynak: AA
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