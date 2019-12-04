Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman'a ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
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