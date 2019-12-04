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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman'a ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
(İHA)
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