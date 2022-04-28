Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi

28.04.2022 22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından resmi törenle karşılandı.

Al-Salam Sarayı'ndaki törende, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman heyetlerini birbirine takdim etti.

Erdoğan ve Selman, basına kapalı gerçekleştirilen baş başa görüşmenin ardından akşam yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, cumhurbaşkanı, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
22:22 Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da!
22:16 Yapılan son ankette Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark 6 puana kadar çıktı
22:11 Altay'da taraftarlar görevi bırakan başkanın akrabasını bıçakladı
21:43 Adana'da "üzerime su sıçrattın" kavgasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü
21:34 BM Genel Sekreteri Guterres'in Kiev'i ziyaret ettiği gün Rusya başkenti füzelerle vurdu
21:29 Kerem Aktürkoğlu'nun Abdullah Avcı itirafı gündem oldu: Futbolu bırakacaktım
21:23 İstanbul'da hastane önünde park kavgası yaşandı!
20:42 Son Dakika: Rusya, Kiev'de bir apartmanı hava saldırısıyla vurdu
20:39 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a şampiyonluk çıkışı: Şizofrenik bir tutum
20:35 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 256 vaka tespit edildi, vefat sayısı 15 olarak belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 22:44:38. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement