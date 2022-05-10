Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

10.05.2022 09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, sağlık kontrolü için hastanede bulunan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifa temennisinde bulundu. Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

(Mehmet Kalay - İHA)

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü - Son Dakika
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