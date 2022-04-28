CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPTI - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPTI

28.04.2022 16:53
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPTI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan kardeşlik bağlarını tazeleme güçlendirme ayıdır. Türkiye olarak bu anlayışla bölgemizde sulh sükunun hakim kılınması. Sorunların, diyalog ve diplomasiyle çözülmesi, çatışmaların sonlandırılması için samimiyetle çaba harcıyoruz. Ziyaretim, tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak yeni dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür. 40 bin civarında vatandaşımız Suudi Arabistan'da yaşamakta. Kurdukları iş yerleriyle Suudi ekonomisine katkıda bulunmaktadır" dedi.Erdoğan "Davet daveti üzerine böyle bir ziyareti gerçekleştiriyoruz. ve aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik, kültürel tüm bu ilişkilerin arttırılması noktasında yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisinde olacağız. Tabii Suudi Arabistan, Türkiye açısından ticaret, yatırımlar ve müteahhitlerimizin uzun yıllar başarıyla yürüttükleri büyük ölçekli projeler anlamında da özel bir konuma sahiptir. Müteahhitlerimizin son yirmi senede Suudi Arabistan'da üstlenmiş oldukları projelerin toplamı 24 milyar dolara ulaşıyor. Ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı yapısı, Suudi yatırımcılarını Türkiye'nin dinamik yatırım ortamına çeken unsurların başında yer alıyor. Bu yıl haccın ve umrenin tekrar başlayacak olmasından özellikle memnuniyet duyuyorum. Ülkemiz bu yıl için 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip. Umre için böyle bir rakam söz konusu değil. Diyanet İşleri Başkanlığımız gerekli çalışmaları Suudi makamlarıyla yakın işbirliği içerisinde sürdürmektedir" diye konuştu.

- İstanbul
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Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı, Suudi Arabistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPTI - Son Dakika


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