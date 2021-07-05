Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni"nde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin su kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanmanın gayretindeyiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Buradaki konuşmasına tüm vatandaşları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün canlı bağlantıyla 4 farklı şehre kazandırdıkları birbirinden önemli 5 eseri resmen hizmete alacaklarını söyledi.

Açılış sevincini yaşadıkları tesislerden en önemlisinin Ankara İçme Suyu İkinci Merhale Gerede Sistemi Projesi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu proje Ankara'nın nüfusa bağlı olarak artan içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılamak amacıyla attığımız kritik bir adımdır. 1,2 milyar liralık toplam yatırım rakamıyla su alanında ülkemizin vizyon eserlerinden biri olan Gerede Sistemi, bünyesinde Türkiye'nin en uzun, dünyanın da sayılı su iletim tünelini barındırmaktadır. Uzunluğu 31,5 kilometre ve 4,5 metre çapı olan bu tünel ülkemizde ilk defa aynı anda 3 tünel delme makinesi kullanılarak inşa edilmiştir." diye konuştu.

Projenin su kaynağının Gerede havzasındaki Ulusu Çayı üzerinde yapılan Işıklı Regülatörü olduğunu dile getiren Erdoğan, buradan temin edilen suyun Gerede Tüneli vasıtasıyla hiçbir enerji tüketmeden, cazibeli olarak Çamlıdere Barajı'na iletildiğini ifade etti.

Erdoğan, "Gerede Sistemi'yle Ankaramız'a memba kalitesinde içme suyu sağlamanın yanında şehrimizin 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacını da gideriyoruz. Projeden şu ana kadar Ankara'ya verilen suyun miktarı toplam 312 milyon metreküpü, bunun ekonomik karşılığı ise 1 milyar lirayı buluyor. 5 milyon 663 bin nüfuslu Ankara'da halihazırda 2 milyon 550 bin kişi Gerede Sistemi'yle tedarik edilen suyu kullanıyor. Salgına ve yaşanan kuraklığa rağmen hamdolsun Ankara'da şimdiye kadar içme suyu sıkıntısı çekilmemesinin sebebi işte bu projedir." dedi.

Gerede Sistemi'ne ilaveten bugün Işıklı Regülatör Havzası Atık Su Arıtma Tesisi ve Atık Su Toplama Kolektör Hattı'nın da hizmete alınacağını belirten Erdoğan, "Bu tesislerle Gerede'nin ev ve sanayi kaynaklı atık suları 19 kilometre uzunluğundaki kolektör hatlarıyla regülatör mansabına iletilecek, günlük 8 bin 200 metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisinde arıtılacaktır. Böylece atık suların Işıklı Regülatör Havzasındaki Ankara'nın en büyük içme suyu kaynağını kirletmesinin önüne geçilecektir." diye konuştu.

Ankara'ya bu tesisleri kazandırırken komşu şehirleri de ihmal etmediklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

" Çankırı'da 70 milyon liralık bir yatırımla inşa ettiğimiz Dereçatı Barajı'nı, Kırıkkale'de toplam yatırım tutarı 63 milyon lira olan Sulakyurt Sulaması'nı da bugün resmen devreye alıyoruz. Temelden 50,5 metre yüksekliğe sahip Dereçatı Barajı ile 6 bin 910 dekar tarım arazisinin basınçlı borulu sistemle sulanması sağlanacaktır. Bu şekilde hem topraklarımızın verimi artacak hem de pompajlı sulamaya oranla daha tasarruflu olacağı için çiftçilerimizin enerji maliyetleri düşecektir. Taretözü Deresi üzerinde bulunan 51 metre yüksekliğindeki Sulakyurt Barajı ise 25 bin 690 dekar tarım arazisini sulamaktadır. Şu an faal olarak çalışan sulama tesisiyle yıllık 17 milyon lira gelir artışı ve yaklaşık 2 bin 300 kişiye istihdam oluşturulacaktır. Bu tesisimiz de cazibeli sulama sistemiyle inşa edildiği için çiftçimizin enerji yükünü çok ciddi oranda hafifletmektedir."

Toplam yatırım tutarı 1 milyar 470 milyon lira olan tüm tesislerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu yatırımların Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su, denizler, göller, dağlar, yaylalar üzerinde yaşadığımız toprak, hasılı Rabbimizin yarattığı her şey bizlere verilmiş birer emanettir. Eşref-i mahlukat, yani yaratılmışların en şereflisi olan insan elbette bu nimetleri kullanacak, hayatını idame ettirirken de faydalanacaktır. Ancak insanoğlu emanete ihanet etmeyecek, gelecek nesillerin ve diğer canlıların bu nimetler üzerindeki hakkını bencilce gasbetmeyecektir. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselatuvesselam, akarsuyun kenarında bile abdest alınsa suyun ihtiyatlı kullanılmasını emretmiş, suda insanla beraber diğer canlıların da hakları olduğunu ifade etmiştir. Ecdadımız da bir taraftan suyu sebiller, kanallar, kemerler, şadırvanlar, çeşmelerle tüm canlılar için erişilebilir kılarken diğer taraftan da israfına mani olacak pek çok adım atmıştır."

Kimi yazarların özellikle İstanbul için "su medeniyetinin başkenti" ifadesini kullanmasının, ecdadın su kullanımı ve mimarisinde geldiği yeri göstermesi bakımından çok önemli olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Farklı kaynaklardan temin edilen su bir kısmı halen ayakta kalan kemerler vasıtasıyla şehre ulaştırılmış, havuzlarda dinlendirilirken sonra su terazileriyle basıncı ayarlanmış ardından da her biri ayrı bir zarafet örneği çeşmelerle İstanbulluların hizmetine sunulmuştur. Benzer bir mühendislik dehasını asırlar öncesinde Endülüs'te de görmek mümkündür. Endülüs Müslümanları su kanalı inşasında öyle ileri gitmişlerdir ki bazı kaynaklara göre İspanya'nın başkenti Madrid'in su ihtiyacı uzun yıllar boyunca su kanallarından karşılanmıştır. Bu tarihi birikimden ilham ve cesaret alarak biz de bugün ülkemizin su kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanmanın gayretindeyiz."

(Sürecek)