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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında fark görmüyoruz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında fark görmüyoruz

05.07.2021 16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında fark görmüyoruz, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, su kaynaklarının azalmasının Türkiye gibi su stresi çeken bir ülke için çok ciddi riskler içerdiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, su kaynaklarının azalmasının Türkiye gibi su stresi çeken bir ülke için çok ciddi riskler içerdiğini söyledi. Erdoğan, "Türkiye'nin her geçen gün daha da kötüleşen bu tablo karşısında gereken adımları şimdiden atması şarttır. Daha önce de ifade ettiğim gibi suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibari ile hiçbir fark görmüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ankara Gerede Projesi kapsamındaki 3 tesis ile Kırıkkale Sulakyurt Sulaması ve Çankırı Dereçatı Barajı olmak üzere toplam 5 tesisin hizmete alınması törenine katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.

'EN ÖNEMLİSİ GEREDE'Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan tesislerden en önemlisinin Ankara içme suyu ikinci merhale Gerede sistemi projesi olduğunu belirterek, "Bu proje Ankara'nın nüfusa bağlı olarak artan içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılamak amacıyla attığımız kritik bir adım. 1,2 milyar liralık toplam yatırım rakamıyla su alanında ülkemizin vizyon eserlerinden biri olan Gerede sistemi bünyesinde Türkiye'nin en uzun dünyanın da sayılı su iletim tünelini barındırmaktadır. Uzunluğu 31,5 kilometre ve 4,5 metre çapı olan bu tünel ülkemizde ilk defa aynı anda 3 tünel delme makinesi kullanılarak inşa edilmiştir" ifadelerini kullandı.'SU SIKINTISI ÇEKİLMEMESİNİN SEBEBİ BU PROJE'Gerede sistemi ile Ankara'ya memba kalitesinde içme suyu sağlamanın yanında Ankara'ya 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacını da giderdiklerini belirten Erdoğan, "Projeden şu ana kadar Ankara'ya verilen suyun miktarı toplam 312 milyon metreküpü, bunun ekonomik karşılığı ise 1 milyar lirayı buluyor. 5 milyon 663 bin nüfuslu Ankara'da halihazırda 2 milyon 550 bin kişi Gerede sistemi ile tedarik edilen suyu kullanıyor. Salgına ve yaşanan kuraklığa rağmen hamdolsun Ankara'da şimdiye kadar hiç su sıkıntısı çekilmemesinin sebebi işte bu projedir" diye konuştu.'SU KAYNAKLARIMIZ GİDEREK AZALIYOR'Erdoğan, Türkiye'nin su kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanmanın gayretinde olduklarını vurgulayarak, "'Su hayattır' diyerek yürüttüğümüz çalışmalarla hem su israfını önlemeye hem su kirliliğinin önüne geçmeye hem de mevcut aramızdan azami derece istifade etmeye çalışıyoruz. Zira tüm dünyada olduğu gibi bizim de iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle su kaynaklarımız giderek azalıyor. Suyu açık kanalet sistemleriyle kullanmanın yanlış olduğu inancındayız. Zira açık kanalet sisteminde yüzde 60, yüze 70'lere varan buharlaşmanın suyu ne derece israfa yönelik hale getirdiğini görüyoruz. Onun için de bundan sonraki süreçte daha çok açık kanalet değil, kapalı sistemle suyu kullanmanın gayreti içinde olacağız. Yatırımlarımızı da buna yönelik yapacağız" ifadelerini kullandı.'GEREKEN ADIMLARIN ŞİMDİDEN ATMASI ŞART'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılına kadar su kıtlığı yüzünden 700 milyon insanın göç etmek zorunda kalacağının ifade edildiğini belirterek, "Su kaynaklarının azalması bizim gibi kişi başına kullanılabilir su miktarı bakımından su stresi çeken bir ülke için çok ciddi riskler içermektedir. Türkiye'nin her geçen gün daha da kötüleşen bu tablo karşısında gereken adımları şimdiden atması şarttır. Daha önce de ifade ettiğim gibi suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibari ile hiçbir fark görmüyoruz. Bu amaçla hükümet olarak son 19 yılda ülkemizin su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak pek çok önemli projeyi hayata geçirdik" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin içme suyu temini konusundaki en büyük sorunlardan birinin kayıp-kaçak oranının yüksekliği olduğunu söyleyerek, "Belediyelerimizin su kayıp-kaçak oranının şu anki yüzde 38'ler seviyesinden yüzde 25'e düşürülmesi için çalışmaları devam ediyor. Mahalli idarelerimizin yeni su kaynağı araştırmadan daha ziyade öncelikle mevcut şebekedeki su kayıplarını azaltmaları gerekiyor. Bu konuda tüm belediyelerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.'SU KANUNU HAZIRLIYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, sulama ve kullanma suları alanında yaptıkları yatırımları anlatarak, "26 adet yer altı barajı inşa ettik. 2023 yılına kadar tamamlanan yeraltı barajı sayısını 150'ye yükselteceğiz. Sanayi sektöründe suyun verimli kullanımı için gereken tedbirleri alıyoruz. Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz. Tüm bu adımları vakitlice atarak geleceğimize daha bir güvenle bakmaya amaçlıyoruz. Hükümetimizin 84 milyonun tüm fertlerinin huzuru, esenliği, refahı için yürüttüğü bu çalışmalara belediyelerimizden farklı siyasi partilere kadar herkesin gereken desteği vereceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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