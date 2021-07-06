Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni"Ne Katılarak Konuşma Yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni"Ne Katılarak Konuşma Yaptı

06.07.2021 01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesindeTarım ve Orman Bakanlığı tarafından sulu tarım çalışmalarının genişletilmesi amacıyla Sulakyurt Barajı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi katılımıyla açıldı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesindeTarım ve Orman Bakanlığı tarafından sulu tarım çalışmalarının genişletilmesi amacıyla Sulakyurt Barajı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi katılımıyla açıldı.

"Erdoğan video konferans yöntemi ile katıldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Sulakyurt Barajı'nın açılış kurdelesi Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu ve Firma Genel Müdürü Fuat Susam tarafından kesildi.

"Sulakyurt sulaması devreye alındı"

Kırıkkale'de 63 milyon yatırımla Sulakyurt Sulamasını resmen devreye aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Taratözü deresi üzerinde buluna 51 metre yükseklikteki Sulakyurt Barajı ise 25 bin 690 dekar tarım arazisini sulamakta. Şu an faal olarak çalışan sulama tesisi ile yıllık 17 milyon lira gelir artışı ve 2 bin 300 kişiye istihdam oluşturacak. Çiftçimizin enerji yükünü hafifletecek. Toplam yatırım tutarı 1 milyar 470 milyon olan tüm tesislerin bu şehirde yaşayan kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum"

"Birbirinden önemli beş eser"

Ankara, Bolu, Kırıkkale ve Çankırı'ya kazandırılan birbirinden önemli beş eserin resmen hizmete alınacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açılış sevincini yaşadığımız tesislerden en önemlisi, hiç şüphesiz, Ankara İçme Suyu İkinci Merhale Gerede Sistemi Projesi'dir. Bu proje, Ankara'nın nüfusa bağlı olarak artan içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılamak amacıyla attığımız kritik bir adımdır. 1, 2 milyar liralık toplam yatırım rakamıyla su alanında ülkemizin vizyon eserlerinden biri olan Gerede Sistemi, bünyesinde Türkiye'nin en uzun, dünyanın da sayılı 'su iletim tünelini' barındırmaktadır" dedi.

"Ankara'ya memba kalitesinde içme suyu sağlıyoruz"

Gerede Sistemi ile Ankara'ya memba kalitesinde içme suyu sağlamanın yanında şehrin 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacını da gidereceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Projeden şu ana kadar Ankara'ya verilen suyun miktarı toplam 312 milyon metreküpü, bunun ekonomik karşılığı ise 1 milyar lirayı buluyor. 5 milyon 663 bin nüfuslu Ankara'da, halihazırda 2 milyon 550 bin kişi Gerede Sistemi ile tedarik edilen suyu kullanıyor. Salgına ve yaşanan kuraklığa rağmen, hamdolsun Ankara'da şimdiye kadar içmesuyu sıkıntısı çekilmemesinin sebebi, işte bu projedir" ifadelerini kullandı.

"81 il içme suyu eylem planı hazırladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Suyumuzu korumakla, vatanımızı korumak arasında mahiyet itibariyle hiçbir fark görmüyoruz. Bu amaçla hükümet olarak, son 19 yılda ülkemizin su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Şehirlerimiz içme suyu sıkıntısı yaşamasın diye "81 İl İçme Suyu Eylem Planı" hazırladık. Bu eylem planıyla, illerimizin; 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacı planladık. "

"Su alanında 41 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık"

Türkiye'deki içme suyu temini konusundaki en büyük sorunlardan birinin kayıp kaçak oranının yüksekliği olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Belediyelerimizin, su kayıp kaçak oranını şu anki yüzde 38'ler seviyesinden yüzde 25'e düşürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Mahalli idarelerimizin yeni su kaynağı araştırmadan daha ziyade, öncelikle mevcut şebekedeki su kayıplarını azaltmaları gerekiyor. Bu konuda tüm belediyelerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Suyun medeniyetimizin mihenk taşı olduğunu bilerek su yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Toplam 277 milyar liralık yatırımla; 600 adet barajı, 423 adet göleti, 590 adet hidroelektrik santralini, 1. 457 adet sulama tesisini, 262 adet içme suyu tesisini hizmete alarak bu alanda adeta destan yazdık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz son 3 yılda, su alanında 41 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 152 baraj ve gölet, 225 sulama tesisi, 46 içme suyu ve 402 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam bin tesisi yine bu dönemde tamamladık. " Esin Atasayar

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni Ne Katılarak Konuşma Yaptı

Recep Tayyip Erdoğan, Açılış Töreni, Kırıkkale, İçme Suyu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'Ne Katılarak Konuşma Yaptı - Son Dakika


Son Dakika

Öğrenciden Bakan Selçuk'u sıkıştıran soru! 00:36 Öğrenciden Bakan Selçuk'u sıkıştıran soru! "Yardımcılarım anlatmamı istemiyor ama" dedikten sonra öğrencilik dönemini anlattı 58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü 23:58 58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü Sağlık çalışanlarına direnen BBP Kadın Kolları Başkanı'na ters kelepçeyle gözaltına soruşturma 23:19 Sağlık çalışanlarına direnen BBP Kadın Kolları Başkanı'na ters kelepçeyle gözaltına soruşturma
Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı 22:54 Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı Bakan Yanık'tan Elmalı davası açıklaması: Ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil 22:13 Bakan Yanık'tan Elmalı davası açıklaması: Ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var 21:05 Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var
Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek 19:47 Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı 19:09 Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım         
00:55
Juventus yüksek bonservis bedeli nedeniyle Merih'e alıcı bulamıyor Juventus yüksek bonservis bedeli nedeniyle Merih'e alıcı bulamıyor         
00:12
Ahmet Nur Çebi'nin danışmanı Erol Kaynar, Beşiktaş'ın ilgilendiği futbolcuların isimlerini verdi Ahmet Nur Çebi'nin danışmanı Erol Kaynar, Beşiktaş'ın ilgilendiği futbolcuların isimlerini verdi         
23:48
"Ölüm virajı" yine can aldı! 1 polis öldü, 1 polis yaralandı         
23:11
Bakan Koca, otogardaki ilginç aşı davetinde personeline sahip çıktı Bakan Koca, otogardaki ilginç aşı davetinde personeline sahip çıktı         
22:37
Son Dakika: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimle başlayacak Son Dakika: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimle başlayacak         
21:37
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
20:01
Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki not olayı çözebilir Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki not olayı çözebilir         
19:46
Metropoll'den gündeme damga vuracak Metropoll'den gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler         
18:16
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı         
17:17
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti         
16:40
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 01:18:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni"Ne Katılarak Konuşma Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement