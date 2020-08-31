Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tabiatın hakkına riayet etmediğinizde bunun sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tabiatın hakkına riayet etmediğinizde bunun sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalırsınız"

" Giresun'da 2020 yılının sonuna kadar hayvanlara yapılacak aşılarda bedel alınmayacaktır"

"Derelere yapılacak müdahaleler kontrol altına alınacaktır"

"Yaylaları betona boğarsak gün gelir bunun pişmanlığını da yaşarız"

"Şu gerçeği kimse inkar edemez, ülkemizde imar ve şehirleşme çalışmaları en başından itibaren sorunlu ve sıkıntılı bir şekilde yürümüştür"

"İlk düğme yanlış iliklendiğinde sonrakilerini düzeltmek ya hiç mümkün olmuyor ya da çok büyük bedel istiyor"

"Dikey yapılaşma intiharla eşdeğer bir yanlıştır"