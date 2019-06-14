Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti
4 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere saat 17.10'da "TC TRK" uçağıyla Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gitti.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:13 Kaynak: AA
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