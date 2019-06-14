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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti

4 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere saat 17.10'da "TC TRK" uçağıyla Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere saat 17.10'da "TC TRK" uçağıyla Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve THY Yönetim Kurulu (THY) ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı uğurladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Duşanbe'ye hareket etti.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:13 Kaynak: AA
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