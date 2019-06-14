Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti
4 saat önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa binmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİGK 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareket etti.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:30 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın uçağa binmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan
'a gitti Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİGK 5. Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareket etti
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