Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti

4 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa binmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİGK 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareket etti.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa binmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİGK 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareket etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:30 Kaynak: AA
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