Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:13 Kaynak: DHA
, Duşanbe'de Tacikistan
Cumhurbaşkanı İmamali Rahman
ile Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de temaslarına başladı.
Görüşmenin ardından CICA aile fotoğrafına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminde; Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in arasında yer aldı.
Devlet ve hükümet başkanları daha sonra Zirve'nin açılış oturumuna geçti.
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