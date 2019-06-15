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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile bir araya geldi

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.
Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan Cumhuriyeti'nin başkenti Duşanbe'deki temaslarına başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveden önce Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
Zirvenin Dönem Başkanı ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, toplantı başlamadan önce liderleri Didor Salonu'nda tokalaşarak karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CICA aile fotoğrafında hazır bulundu, fotoğraf çekimi sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in arasında yer aldı.
Erdoğan, daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvedeki oturuma geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum başlamadan önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayaküstü sohbet etti. Görüşme esnasında Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.
Liderler, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'ın 5. CICA Zirvesi katılımcıları onuruna vereceği resmi resepsiyona iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile bir araya geldi
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:04 Kaynak: AA
Ak Saray, Tacikistan, İmamali Rahman, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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