Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Tacikistan
Cumhurbaşkanı İmamali Rahman
ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.
Erdoğan, Asya
'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan Cumhuriyeti'nin başkenti Duşanbe'deki temaslarına başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveden önce Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
Zirvenin Dönem Başkanı ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, toplantı başlamadan önce liderleri Didor Salonu'nda tokalaşarak karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CICA aile fotoğrafında hazır bulundu, fotoğraf çekimi sırasında Katar
Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Kazakistan
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in arasında yer aldı.
Erdoğan, daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvedeki oturuma geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum başlamadan önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile ayaküstü sohbet etti. Görüşme esnasında Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
da hazır bulundu.
Liderler, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'ın 5. CICA Zirvesi katılımcıları onuruna vereceği resmi resepsiyona iştirak edecek.