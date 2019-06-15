Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'dan ayrıldı
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'dan ayrıldı

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC TRK" uçağı ile Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'dan ayrıldı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC TRK" uçağı ile Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'den ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlamasının ardından, Zirve'ye katılan devlet başkanlarıyla gerçekleştirdiği ikili görüşmeler sonrasında Türkiye'ye hareket etti.
Erdoğan'ı, Duşanbe Havalimanı'ndan Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal ile diğer yetkililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Duşanbe'den ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:12 Kaynak: AA
Türkiye, Tacikistan, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin S-400 tehdidine Bahçeli'den tepki: Türkiye, NATO üyeliğini sorgulamalıdır Çeşme'de tatilciler eğlence için 3 liralık huniye 20 lira veriyor Rize'de ilginç gelenek; sabahın ilk ışıkları ile dağ horozu gözlüyorlar Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:09:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'dan ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]