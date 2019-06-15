Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan ziyaretini değerlendirdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan ziyaretini değerlendirdi

40 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Tacikistan ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan ziyaretini değerlendirdi, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Tacikistan ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından yurda döndü.
Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı açıklamada ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:
"Zirvede yaptığım konuşmada bölgesel ve küresel hadiselerin dünyada düzenin değil, maalesef düzensizliğin hakim olmasına yol açtığını, Türkiye olarak bizim ise çevremizdeki dinamikleri barış, refah ve istikrar doğrultusunda şekillendirmenin gayretinde olduğumuzu ifade ettim.
Suriye, terör sorunu, barış ve istikrarı zedeleyen tek taraflı yaptırımlar, Kudüs gibi küresel ve bölgesel hassasiyet içeren konularda oldubitti gayretleri başta olmak üzere, Konferansın türlü sorunlar karşısında ortak adımlar atabileceğimiz bir platform olabileceğini belirttim.
Konferans ve Zirve marjında bir dizi ikili temaslarda da bulunduk. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Çin Devlet Başkanı Şi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Katar Emiri El Sani ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmeye vesile olacak verimli görüşmeler gerçekleştirdik.
Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta ev sahibi Tacikistan olmak üzere tüm üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına bu önemli platforma vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:30 Kaynak: AA
Twitter, Türkiye, Tacikistan, Güncel
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