Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "tahıl koridoru" açıklaması! Anlaşmanın süresi uzadı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "tahıl koridoru" açıklaması! Anlaşmanın süresi uzadı

18.03.2023 17:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin görüşmeler sonrası Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan Karadeniz tahıl koridoru ile ilgili 19 Mart'ta bitecek anlaşmanın süresi uzatıldığını belirtti. Erdoğan, "Anlaşmanın bir kez daha uzatılması konusunda gayretlerini esirgemeyen Rusya ve Ukrayna tarafları ile BM Genel Sekreteri'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108.yıldönümü törenleri çerçevesinde yeniden inşa edilen Seddülbahir Kalesi'nin açılışı ve Gelibolu Eceabat yolunun açılışına katıldı.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI UZATILDI

Konuşması sırasında Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan Karadeniz tahıl koridoru ile ilgili 19 Mart'ta bitecek anlaşmanın süresinin uzatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatıldığını açıkladı

"19 MART'TA BİTECEK ANLAŞMANIN UZATILMASINI SAĞLADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Birleşmiş Milletler ile birlikte Temmuz ayında imzalanmasını sağladığımız Karadeniz tahıl koridoru ile ilgili bir gelişmeyi dünya kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Rusya ve Ukrayna'nın esir takaslarıyla birlikte savaştan sonra en önemli uzlaşma konusu olan anlaşmanın süresi bugün itibariyle bitiyor. Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatıldığını açıkladı

"RUSYA, UKRAYNA VE BM TARAFLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bugüne kadar 800 gemi, 25 milyon ton tahılın dünya piyasalarını sağlayan bu anlaşma küresel gıda tedarikinin istikrarı bakımından hayati öneme sahiptir. Anlaşmanın bir kez daha uzatılması konusunda gayretlerini esirgemeyen Rusya ve Ukrayna tarafları ile BM Genel Sekreteri'ne teşekkür ediyorum"

UKRAYNA: TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI SÜRESİZ OLMALI

Ukrayna Hükümeti Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Denys Shmyhal de hükümet toplantısında Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ukrayna'nın dünya gıda güvenliğinin kilit halkalarından biri olduğuna dikkati çeken Shmyhal, "Bu nedenle tahıl anlaşmasının süresiz olmasında ve otomatik olarak 120 gün uzatılması konusunda ısrar ediyoruz." ifadesini kullandı.

Shmyhal, böyle bir tutumu Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) de savunduğuna işaret ederek, "Saldırganın, anlaşma süresini kısaltma girişimi daha fazla şantaj yapmak ve küresel gıda krizini tırmandırmak için yapılan bir manipülasyondur. Buna izin verilmemeli" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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