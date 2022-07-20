Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'da: "Milli Güvenliğimizi Kasteden Şer Odaklarını Suriye'den Söküp Atmakta Kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Tahran'da görüştü. Erdoğan görüşme sonrası, "Milli güvenliğimizi kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İran'ın başkenti Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam bir araya geldi. Ülke liderleri Suriye krizinin ele alındığı görüşme sonrası basın toplantısı yaptı.

Erdoğan, zirve öncesi yaptığı açıklamada Suriye krizine ilişkin, şunları söyledi:

" Fırat'ın batısında ve doğusunda terör eylemleri devam ediyor. Suriye halkına yapılacak en büyük iyilik bölücü terör örgütünün işgal ettiği topraklardan tamamen sökülüp atılması olacaktır. Bölgemizin geleceğinde bölücü teröre ve Suriye'de uzantılarının yer olmadığının kesin olarak anlaşılması gerekiyor. Türkiye güney sınırı boyunca terörden arındırdığı bölgeler ile hem sivillerin hayatını korumuş hem de düzensiz göçü engellemiş hem de Suriye'nin toprak bütünlüğüne önemli katkı vermiştir. Önümüzdeki dönemde de eli kanlı terör örgütlerine yönelik tavizsiz mücadelemizi sürdüreceğiz. İhtilafın BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı temelinde yürütülecek bir siyasi süreçte son bulması ortak temennimizdir."

İBRAHİM REİSİ: AMERİKALILARIN FIRAT'IN DOĞUSUNU TERK ETMESİ GEREKİYOR

Görüşme sonrası yapılan basın toplantısında İbrahim Reisi şöyle konuştu:

"Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine, Suriye'nin egemenliğine vurgu yaptık. Bu ülkenin Amerikalıların Fırat'ın doğusundaki varlığı hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değildir ve onların kesinlikle bu bölgeyi terk etmesi gerekiyor ve Suriye topraklarının her noktası Suriye meşru hükümetinin denetimine girmesi gerekiyor. Bu toplantıda Siyonizm rejiminin saldırılarını kınamak hususunda, bir an önce bu saldırılan durdurulması önemi vurgulandı."

PUTİN: SURİYE'DEKİ HER ÇEŞİT TERÖRİZM İLE MÜCADELE NOKTASINDA HEMFİKİRİZ.

Vladimir Putin ise, "BM Güvenlik Konseyi'ndeki 2254 sayılı Kararlarında görüldüğü gibi diyalog temelinde ve aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğü korunması ile süreci kendileri belirlemelidir. Dışarıdan bir reçete veya model empoze etmeden. Bugün anlaştık ki, Astana formatında düzenli olarak uzman düzeyinde toplantılar yapılacaktır. Bu tür toplantılara Suriye tarafları, hükümet ve muhalefet, üç ülkenin temsilcileri ve gözlemci ülkeler ( Lübnan, Ürdün, Irak gibi), BM temsilciliği de katılıyor. 19. İstişare bu yılın sonuna kadar yapılacaktır. Bizim etkin bir şekilde ortak çalışmalarımız sayesinde Suriye'de terörizm tehdidi ve şiddet seviyesi son yıllarda düşüyor. IŞID ana kuvvetleri ve diğer gruplar neredeyse imha edilmiştir. Suriye hükümeti toprakların çoğunluğunu kontrol altında tutuyor. Suriye'deki her çeşit terörizm ile mücadele noktasında hem fikiriz. Bir sonraki Astana Zirve'si Rusya'da yapılacaktır" diye konuştu.

ERDOĞAN: MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİ KASTEDEN ŞER ODAKLARINI SURİYE'DEN SÖKÜP ATMAKTA KARARLIYIZ

Erdoğan ise şu açıklamayı yaptı:

"Terörle mücadele gündemimizin öncelikli konular arasında yer aldı. Türkiye olarak DAEŞ, YPG, PYD arasında fark görmüyoruz. Biri ile mücadele için diğerinin taşeron olarak kullanılması mülahazalarını kabul etmiyoruz. Milli güvenliğimizi kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır. PKK, YPG, PYD hepimizin ortak meselesidir. Zira, terör örgütünün Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldığını unutmamalıyız. Suriye ithafına ancak siyasi çözümle son verebileceği yönündeki mutabakatımız bakidir."