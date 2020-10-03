Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi açılış törenine video konferansla katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi açılış törenine video konferansla bağlanması
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'nın konuşması
Açılışın yapılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:52 - Kaynak: AA
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