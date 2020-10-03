Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi açılış törenine video konferansla katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi açılış törenine video konferansla bağlanması

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'nın konuşması

Açılışın yapılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.