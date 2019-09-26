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Cumhurbaşkanı erdoğan, taik gala yemeğinde konuştu

1 saat önce

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "ABD'nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önlemlerden Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı erdoğan, taik gala yemeğinde konuştu, System.String[]

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"ABD'nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önlemlerden Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz. Zira biz her şeyden önce stratejik ortağız"

Haber: Arda ERDOĞAN NewYork
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Türk Amerikan İş Konseyi(TAİK) tarafından düzenlenen gala yemeğinde konuştu. Erdoğan, "İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıkları yaşasak da, ortaklığımız bugüne kadar pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir. Son dönemde de ilişkilerin ciddi şekilde test edildiği bir süreci birlikte yaşadık. Değerli dostum Sayın Trump ile aramızda tesis ettiğimiz iletişim sayesinde bu sıkıntılı süreci aşıyoruz. Bu birilerini de rahatsız ediyor veya kıskandırıyor. İki lider olarak ülkelerimiz arasında pozitif gündeme odaklanmak istiyoruz" dedi.

"Ticaretini güçlendirmek isteyen ülkeler aralarına engel koymaz" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "ABD'nin ülkemize karşı uygulamaya koyduğu bazı tedbirleri yeniden değerlendirmesini ve kaldırmasını istiyoruz. Bilhassa çelik ve alüminyum ihracatımıza getirilen ilave tarifeden ve genelleştirilmiş tercihlerden çıkarılma kararından geri dönülmesi gerekiyor. Bu konuda getirilen istisnalardan Türkiye de yararlanmalıdır. Ayrıca ABD'nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önemlerden Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz, zira bir stratejik ortağız"

"15 Temmuz darbe girişimi Türk demokrasisini hedef alan en büyük terör eylemlerinden biridir" diyen Erdoğan, "En alttan en tepeye kadar son darbeci de yargıya hesap verene kadar FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Klasörler dolusu delile rağmen FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor olması milletimizi yaralıyor" ifadesini kullandı.

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-Erdoğan'ın konuşması
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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:27 Kaynak: DHA
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