Cumhurbaşkanı erdoğan, taik gala yemeğinde konuştu(

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk ve Amerikan yatırımcılara seslendi. Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye koyduğu tedbirleri kaldırmasını beklediklerini belirterek, "ABD'nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önemlerden de Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz, zira biz her şeyden önce stratejik ortağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında, Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğinde konuştu. Erdoğan, Türkiye ve ABD'yi yakından ilgilendiren pek çok gelişmenin aynı anda yaşandığı kritik bir dönemden geçildiğini belirterek, "Küresel düzenin parametrelerini sarsan bu süreç, uluslararası ilişkilere hakim olan ortam kadar iş dünyasını da yakından ilgilendiriyor. Ticaret savaşları belirsizliği artırmanın yanı sıra, gelişmekte olan ekonomiler üzerinde ağır tahribatlara neden oluyor. Yaklaşık 250 trilyon doları bulan küresel borç stoku ise durumun hassasiyetini apaçık ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

'SIKINTILI SÜRECİ AŞIYORUZ'

Erdoğan konuşmasında, Türk-Amerikan ilişkilerinin bu zamana kadar pek çok zorluğun üstesinden geldiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"İlişkilerin ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Ancak değerli dostum Başkan Trump ile aramızda tesis ettiğimiz yakın diyalog ve iletişim sayesinde bu sıkıntılı süreci aşıyoruz. Tabi bu birilerini de rahatsız ediyor veya kıskandırıyor. İki lider olarak ülkelerimiz arasında pozitif gündeme odaklanmak istiyoruz. Bu pozitif gündemin en önemli unsurlarından birisi de ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gerçek potansiyeli yansıtacak düzeye ulaştırılmasıdır. Sayın Başkan'la yaptığımız görüşmede ikili ticaret hacmimiz için 100 milyar dolarlık bir hedef belirledik. Enerjiden müteahhitlik hizmetlerine, turizmden tekstile, iki ülkenin nispeten üstünlük sahibi oluğu alanlarda işbirliğimizi çeşitlendirme kararı aldık. Bu hedef doğrultusunda hem iki ülke yetkilileri, hem de özel sektör temsilcileri önemli çalımalar yapıyor."

'İSTİSNALARDAN TÜRKİYE DE YARARLANMALIDIR'

Ticaretini güçlendirmek isteyen ülkelerin aralarına engel koymayacağını ifade eden Erdoğan, "ABD'nin ülkemize karşı uygulamaya koyduğu bazı tedbirleri yeniden değerlendirmesini ve kaldırmasını istiyoruz. Bilhassa çelik ve alüminyum ihracatımıza yönelik olarak getirilen ilave tarifeler ve genelleştirilmiş tercihler sisteminden çıkarılmamız gibi kararlardan geri dönülmesi gerekiyor. Bu konuda birçok ülkeye getirilen istisnalardan Türkiye de yararlanmalıdır. Ayrıca ABD'nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önemlerden de Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz, zira biz her şeyden önce stratejik ortağız. Bu yıllara dayanıyor. Serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanmasının da yine ticaret hacmi hedefine ulaşılması bakımından yararlı olacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

'MİLLETİMİZİ YARALIYOR'

15 Temmuz darbe girişiminin Türk demokrasisini hedef alan en büyük eylemlerden biri olduğunu belirten Erdoğan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de yaşamını sürdürmesinin Türk halkını ve şehit ailelerini rencide ettiğini söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ortaya koyduğumuz klasörler dolusu delile rağmen, FETO elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi, milletimizi ve şehit ailelerini rencide ediyor, yaralıyor. Demokrasi ve özgürlükler konusunda iddia sahibi bir ülke olan Amerika'nın demokrasiye kast edenlere kucak açması çok büyük çelişkidir. ABD makamlarının bu konuda gerekli adımları artık atmalarını beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim. Siz değerli özel sektör temsilcilerinin de ihale yolsuzlukları, kara para aklama, sahte evrak düzenleme, usulsüz bağış ve rüşvet gibi bir dizi kirli işe bulaşan bu örgüte karşı dikkatli olmanızı rica ediyorum. Bu örgüt, Amerika'da işlettiği yaklaşık 180 charter okulda vergi mükelleflerince ödenen 800 milyon doları yasadışı faaliyetleri için kullanıyor. FETÖ'nün karanlık yüzünün ifşası konusunda sizlerden destek bekliyoruz. Dünyanın 150 ülkesinde faaliyetlerini buradaki charter school'lardan aldığı paralarla yürütüyor."



- York