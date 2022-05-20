Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım halinde şampiyon olan milli boksörleri telefondan görüntülü arayarak tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım halinde şampiyon olan milli boksörleri telefondan görüntülü arayarak tebrik etti

20.05.2022 22:15

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularla görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli sporcularla cep telofonu ile görüntülü konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen...

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularla görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli sporcularla cep telofonu ile görüntülü konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın ve 2 bronz madalyayla takım halinde şampiyon olan milli sporcuları telefondan görüntülü arama yaparak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım halinde şampiyon olan milli boksörleri telefondan görüntülü arayarak tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım halinde şampiyon olan milli boksörleri telefondan görüntülü arayarak tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım halinde şampiyon olan milli boksörleri telefondan görüntülü arayarak tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım halinde şampiyon olan milli boksörleri telefondan görüntülü arayarak tebrik etti

YORUMLAR
500
Akşener: İmamoğlu'na siyasi yasak getirilirse Erdoğan'ın oyu sıfıra düşer Akşener: İmamoğlu'na siyasi yasak getirilirse Erdoğan'ın oyu sıfıra düşer Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu Bakan Kasapoğlu, Dünya Şampiyonu Kadın Boks Milli Takımını tebrik etti Bakan Kasapoğlu, Dünya Şampiyonu Kadın Boks Milli Takımını tebrik etti
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyon, Milli, Boks, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım halinde şampiyon olan milli boksörleri telefondan görüntülü arayarak tebrik etti - Son Dakika


Son Dakika
22:17 Spiker Selçuk Tepeli'nin canlı yayında bardak fırlatmasından sonra Şahan'ın skeci tekrar gündem oldu!
22:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği değerlendirildi
22:12 Mansur Yavaş'a, AK Parti cephesinden Oran Kavşağı eleştirisi: Beceriksizlik
22:02 Rus işgali ihtimali Finlandiya'yı tedirgin etti: NATO'ya üyelik sürecimizi hızlandırın
21:44 Premier Lig'de şaşkınlık yaratan olay! Kadın taraftar, yıldız futbolcunun kalçasına tokat attı
21:07 Milletin Sesi İstanbul mitinginin ayrıntıları netleşti: CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nu halkın içinden dinleyecek
21:03 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz
20:53 Türk kadınlarının tarihi zaferi! 5 milli boksörümüz de altın madalya kazandı
20:32 Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı
20:30 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 22:32:08. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım halinde şampiyon olan milli boksörleri telefondan görüntülü arayarak tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement