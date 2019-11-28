Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında çay içti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurambar'da bir taksi durağında taksicilerle çay eşliğinde simit yiyip sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Din Şurasına katıldıktan sonra Çukurambar'da Bayındır Taksi Duragı'nı ziyaret ederek taksicilerle sohbet etti. Taksiciler ikram ettiği çayı içen ve simidi yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA