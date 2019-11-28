Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında çay içti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında çay içti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurambar'da bir taksi durağında taksicilerle çay eşliğinde simit yiyip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında çay içti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurambar'da bir taksi durağında taksicilerle çay eşliğinde simit yiyip sohbet etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Din Şurasına katıldıktan sonra Çukurambar'da Bayındır Taksi Duragı'nı ziyaret ederek taksicilerle sohbet etti. Taksiciler ikram ettiği çayı içen ve simidi yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Çukurambar, Bayındır, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:30 Kaynak: İHA
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