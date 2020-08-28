Cumhurbaşkanı Erdoğan taksi durağını ziyaret etti - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan, namaz sonrasında taksi durağına uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yol üzerinde bulunan NATO Taksi Durağı'na uğradı. Burada taksicilerle sohbet eden Erdoğan, bir taksicinin sağlık çalışanı olan eşi ile telefonda görüntülü görüştü. Taksiciler Erdoğan'a çay ikram etti. Yoldan geçen vatandaşlarla da sohbet eden Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.