Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi ve minibüs şoförleriyle sohbet etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi ve minibüs şoförleriyle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılış töreninin ardından Tarabya Taksi durağını ve minibüs durağındaki şoförlerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılış töreninin ardından Tarabya Taksi durağını ve minibüs durağındaki şoförlerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılış töreninin ardından Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya Bayır Caddesi'nde bulunan Tarabya Taksi durağındaki ve hemen yanında bulunan minibüs durağındaki şoförleri selamladı. Makam aracından inmeyen Erdoğan bir süre şoförlerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra köşke geçti.

(Muhammet Emin Arslan İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi ve minibüs şoförleriyle sohbet etti

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 06:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi ve minibüs şoförleriyle sohbet etti - Son Dakika

Son Dakika

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