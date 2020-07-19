Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'nde inceleme yaptı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'nde inceleme yaptı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'ndeki ziyaretinin ardından Taksim Camii'ne geçti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ErdoğanAyasofya Camii'ndeki ziyaretinin ardından Taksim Camii'ne geçti. Buradaki inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, yarım saatlik incelemelerinin ardından buradan ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.
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19.07.2020 22:35:12. #1.13#
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