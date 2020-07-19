Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii ve AKM'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii ve AKM'de incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ndeki incelemelerinin ardından Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmaları inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan'a incelemeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Taksim, AKM, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 15:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii ve AKM'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son Dakika

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Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Derbide goller arka arkaya geliyor! Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı
19:57
Başakşehir ikinci yarıya hızlı başladı! Top direği sıyırarak dışarı çıktı
19:54
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
19:30
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
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17:44
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17:04
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