Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii ve AKM'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii ve AKM'de incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:07 Kaynak: İHA
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