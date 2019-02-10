Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi'nde İncelemelerde Bulundu (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi'nde İncelemelerde Bulundu (1)

50 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni AKM Projesi'nin temel atma töreninin ardından yapımı devam eden Taksim Camisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi'nde İncelemelerde Bulundu (1), System.String[]


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni AKM Projesi'nin temel atma töreninin ardından yapımı devam eden Taksim Camisi'ne geçti. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan yaklaşık yarım saat burada kaldı. İşçilerle sohber Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti. Erdoğan buradan Sinan Erden Spor Salonu'ndaki programına geçti. 

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın çıkışı

-Aracına binerken vatandaşlarla selamlaşması

-El sallaması

-Aracına binmesi - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:46 Kaynak: DHA

AKM, Taksim, Güncel
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