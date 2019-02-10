Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi'nde İncelemelerde Bulundu (1)
50 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni AKM Projesi'nin temel atma töreninin ardından yapımı devam eden Taksim Camisi'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yeni AKM
Projesi'nin temel atma töreninin ardından yapımı devam eden Taksim
Camisi'ne geçti. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan yaklaşık yarım saat burada kaldı. İşçilerle sohber Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
eşlik etti. Erdoğan buradan Sinan Erden Spor Salonu'ndaki programına geçti.
Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın çıkışı
-Aracına binerken vatandaşlarla selamlaşması
-El sallaması
-Aracına binmesi - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:46 Kaynak: DHA
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