Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taksim'de 12-13 ağacın yeri değiştiriliyor diye kıyametler koparanlar.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taksim'de 12-13 ağacın yeri değiştiriliyor diye kıyametler koparanlar.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Taksim'de 12-13 ağacın yeri değiştiriliyor diye kıyametler koparanlar...Ormanlarımız yakıldı. PKK bu ormanların yakılışını üstlendi mi, üstlendi. Peki bu ormanların yakılışını üstlenen PKK'ya karşı acaba şu anda çevre dostları niçin kalkıp da bunlara karşı 'Durun' demiyorlar? Dürüst değiller, samimi değiller."
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