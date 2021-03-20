Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de yapımı süren camide incelemelerde bulundu - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de inşaatı ve genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlanan camide incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşası süren Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) incelemelerinin ardından Taksim Meydanı'ndan yürüyerek cami inşaatına geçti.

Erdoğan'a incelemeleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm İstanbul İl Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve diğer yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarım saat süren incelemelerinin ardından camiden ayrıldı.

Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin şu ana kadar inşaatı ve genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlandı.