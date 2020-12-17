Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor

17.12.2020 07:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının ümitle beklediği "koronavirüsün meslek hastalığı sayılması"nı içeren yeni düzenlemenin bir an önce TBMM'ye getirilmesini istedi.

Danıştay 10. Dairesi; Bağımsız Maden İşçileri Sendikasının, koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmamasına ilişkin SGK genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Daire, iptal istemini ise daha sonra görüşmeyi kararlaştırdı.

DEVREYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GİRDİ

Türkiye gazetesinin haberine göre, siyasi partilerin de uzlaşma sağladığı, sağlıkçıların bu yöndeki beklentileri üzerine, devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi. Edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı son kabine toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan düzenlemeye ilişkin rapor isteyerek, bir an önce Meclis gündemine getirilmesi talimatını verdi.

DÜZENLEME SÖZLEŞMELİ PERSONELİ KAPSAYACAK

Bakanlıklar, raporları önümüzdeki kabine toplantısında Erdoğan'a sunacak. Düzenlemenin yeni yılda hayata geçirilmesi planlanıyor. Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek "Kadrolu sağlık çalışanları için böyle bir düzenlememiz zaten var. Bu yeni düzenleme, sözleşmeli personeli kapsayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor - Son Dakika


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