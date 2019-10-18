Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tam da bu görüşmenin olduğu gün Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tam da bu görüşmenin olduğu gün Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubu, medyada yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tam da bu görüşmenin olduğu gün Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubu, medyada yer aldı."
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