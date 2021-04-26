Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tam kapanmaya geçiyoruz (1) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararlara ilişkin, "9 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Vatandaşların Ramazan'ını tebrik eden Erdoğan, bayrama da aynı şekilde sağlıkla huzurla afiyetle ulaştırmasını diledi.

'HEP BİRLİKTE FEDAKARLIK YAPMAMIZ ÖNEM ARZ EDİYOR'Artan vaka ve vefat sayılarının kendilerini Ramazan ayı ile tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur bıraktığını belirten Erdoğan, "Bu tedbirlerin neticelerini yavaş yavaş alamaya başladık. Bugün Kabine toplantımızın salgınla ilgili son gelişmeler bölümünde enine boyuna değerlendirmesini yaptık. Amacımız tedbirlerin temizlik, maske, mesafe kurallarından asla taviz vermeden vatandaşlarımızın hayatlarını en az etkileyecek şekilde uygulanmasını temin etmektir" diye konuştu.Vaka ve vefat sayıları yükseldiğinde kısıtlayıcı tedbirlerin artırılmasının kaçınılmaz hale geldiğini kaydeden Erdoğan, " Ramazan Bayramı 'nın ardından hayatımızı kolaylaştıracak adımları atabilmemiz için rakamların bugünün çok daha altına düşmesi şarttır. Avrupa'nın açılım sürecine girdiği bir dönemde vaka satılarımızı 5 binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde turizmden, ticarete, eğitimden her alana ağır bir fatura ile karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır. Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlayabilmek için önümüzdeki dönemde hep birlikte fedakarlık yapmamız önem arz ediyor" diye konuştu.'MUHTARLARIN AŞILANMASINA BAŞLANACAK'Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler aldıklarını kaydeden Erdoğan, "Hukuken bu hizmetler için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilemez. Yoğun bakım ve aşı hizmetleri sebebiyle ilave ücret talebi ile karşılaşan vatandaşlarımız bu durumu Sağlık Bakanlığımıza ve Sosyal Güvenlik Kurumu 'na bildirirlerse failleri hakkında gereken işlemler derhal yapılacaktır. Çünkü bunların yaptırımı vardır. Salgın başladığından beri filasyon ekipleri ile birlikte yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağı müjdesini de bu vesileyle vermek istiyorum" dedi.'TAM KAPANMAYA GEÇİYORUZ'Bayram sonrasına kadar sürecek yeni tedbirleri açıklayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verilecektir yeme- içme sektöründe sadece paket servis ile hizmet verilebilecek. Şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirlerarası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasite ile çalışabilecektir. Önceki uygulamalardan farklı olarak bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir."'TÜM EĞİTİM KURUMLARI UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ'Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personelin uzaktan veya dönüşümü çalışmaya yönlendirileceğini kaydeden Erdoğan şöyle devam etti:

"Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Tarım sektöründe faaliyet gösterenler için yeni düzenlemeler yapılacaktır. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız Vefa ekiplerinden destek isteyebilecekler. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Biz de bunların yakın takipçisi olacağız Türkiye bu bakımdan çok önemli olan bu sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak tedbirlerin istismarına kesinlikle izin verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlıklarımızın karşılığını bayram sonrası hep birlikte sağlıklı huzurlu ve mutlu, müreffeh günlere ulaşarak alacağız."

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Haber: Buğra OLAÇ/ANKARA,