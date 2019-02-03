Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tampon Bölge Dediğimiz Burayı, Türkiye'ye Teslim Edeceksiniz.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tampon bölge dediğimiz burayı, Türkiye'ye teslim edeceksiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Tampon bölge dediğimiz burayı, Türkiye
'ye teslim edeceksiniz. Buranın güvenliğini her şeyini biz o zaman zaten sağlarız."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:54 Kaynak: AA
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