Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tampon Bölge Dediğimiz Burayı, Türkiye'ye Teslim Edeceksiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tampon Bölge Dediğimiz Burayı, Türkiye'ye Teslim Edeceksiniz.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tampon bölge dediğimiz burayı, Türkiye'ye teslim edeceksiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tampon bölge dediğimiz burayı, Türkiye'ye teslim edeceksiniz. Buranın güvenliğini her şeyini biz o zaman zaten sağlarız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:54 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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