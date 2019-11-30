Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TANAP) Bu proje, her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(TANAP) Bu proje, her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TANAP) Bu proje, her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TANAP) Bu proje, her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun sembolüdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TANAP) Bu proje, her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun sembolüdür."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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