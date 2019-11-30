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Cumhurbaşkanı Erdoğan: TANAP'la 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğal gazının Türkiye ve...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:27 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katıldı.
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