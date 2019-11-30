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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TANAP, ülkemizin barışçıl vizyonunun en somut nişanesidir."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TANAP, ülkemizin barışçıl vizyonunun en somut nişanesidir.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TANAP, ülkemizin barışçıl vizyonunun en somut nişanesidir."
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