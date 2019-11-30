Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TANAP, ülkemizin barışçıl vizyonunun en somut nişanesidir."
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TANAP, ülkemizin barışçıl vizyonunun en somut nişanesidir.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TANAP, ülkemizin barışçıl vizyonunun en somut nişanesidir."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TANAP, ülkemizin barışçıl vizyonunun en somut nişanesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TANAP, ülkemizin barışçıl vizyonunun en somut nişanesidir."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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