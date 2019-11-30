Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: TANAP, ülkemizin barışçıl vizyonunun en somut nişanesidir
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: TANAP, ülkemizin barışçıl vizyonunun en somut nişanesidir - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TANAP, ülkemizin barışçıl vizyonunun en somut nişanesidir

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TANAP, ülkemizin barışçıl vizyonunun en somut nişanesidir

Recep Tayyip Erdoğan, İpsala, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:03 Kaynak: AA
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