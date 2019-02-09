Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank Palet Fabrikamızın Satılması Yani Mülkiyetinin Devri, Asla Söz Konusu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank Palet Fabrikamızın Satılması Yani Mülkiyetinin Devri, Asla Söz Konusu...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank Palet Fabrikamızın satılması yani mülkiyetinin devri, asla söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank Palet Fabrikamızın satılması yani mülkiyetinin devri, asla söz konusu değildir. Fabrika arazisindeki her türlü taşınmazın üretim, bakım ve onarımda kullanılan her türlü teçhizatın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacaktır. Hatta şu anda bu alımı yapan firma, yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklı olan bir firmadır. Şu anda buraya yaklaşık 40-50 milyon dolar gibi de bir yatırım yapılmak suretiyle bu fabrika elden geçirilecektir. Yapılan iş, sadece işletme hakkının belli şartlar ve belli süreler dahilinde ki bu 25 senedir, ülkemizin öncü kuruluşlarından birine devredilmesidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:16 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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