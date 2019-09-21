Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank Palet Fabrikası) Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank Palet Fabrikası) Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank Palet Fabrikası) Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma ve satma, böyle bir şey olmadığını söylüyor."
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