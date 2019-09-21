Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank Palet Fabrikası) Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank Palet Fabrikası) Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank Palet Fabrikası) Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank Palet Fabrikası) Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma ve satma, böyle bir şey olmadığını söylüyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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