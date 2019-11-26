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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank Palet Fabrikası satılmadı, tahsis edildi."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank Palet Fabrikası satılmadı, tahsis edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:06 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank Palet Fabrikası satılmadı, tahsis edildi." - ANKARA
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