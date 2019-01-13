Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank Palet Fabrikasının Satılacağı İddiası) Kesinlikle Böyle Bir Şey Söz...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank Palet Fabrikasının satılacağı iddiası) Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil, buna inananlara üzülüyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(Tank Palet Fabrikasının satılacağı iddiası) Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil, buna inananlara üzülüyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:04 Kaynak: AA
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