Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank Palet Fabrikasının Satılması Yani Mülkiyetinin Devri Söz Konusu...
1 saat önce
IHAAW115950-SIY/09-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank palet fabrikasının satılması yani mülkiyetinin devri söz konusu değildir.
IHAAW115950-SIY/09-02-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Tank palet fabrikasının satılması yani mülkiyetinin devri söz konusu değildir." 09.02.2019 11: 59: 50 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:07 Kaynak: İHA
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