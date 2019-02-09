Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank Palet Fabrikasının Satılması Yani Mülkiyetinin Devri Söz Konusu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank Palet Fabrikasının Satılması Yani Mülkiyetinin Devri Söz Konusu...

1 saat önce

IHAAW115950-SIY/09-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank palet fabrikasının satılması yani mülkiyetinin devri söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW115950-SIY/09-02-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank palet fabrikasının satılması yani mülkiyetinin devri söz konusu değildir." 09.02.2019 11: 59: 50 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:07 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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