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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank palet fabrikasıyla ilgili her türlü yalanı söylüyor.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank palet fabrikasıyla ilgili her türlü yalanı söylüyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:19 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank palet fabrikasıyla ilgili her türlü yalanı söylüyor. Satılan bir şey yok"
BMC ile Katar işletme hakkını ortaklaşa alıyorlar, personel çıkarma diye de bir şey yok, satılan bir şey de yok. Kendi genel başkanlığını korumak için ortaya bir yalan atıyor.
İZMİR(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Kirazlı'da yemekte konuştu.
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