Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank palet fabrikasıyla ilgili her türlü yalanı söylüyor.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tank palet fabrikasıyla ilgili her türlü yalanı söylüyor. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank palet fabrikasıyla ilgili her türlü yalanı söylüyor.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank palet fabrikasıyla ilgili her türlü yalanı söylüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank palet fabrikasıyla ilgili her türlü yalanı söylüyor. Satılan bir şey yok"

BMC ile Katar işletme hakkını ortaklaşa alıyorlar, personel çıkarma diye de bir şey yok, satılan bir şey de yok. Kendi genel başkanlığını korumak için ortaya bir yalan atıyor.

İZMİR(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Kirazlı'da yemekte konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank palet fabrikasıyla ilgili her türlü yalanı söylüyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Katar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:19 Kaynak: İHA
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