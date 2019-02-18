Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tanzim Satış Müessesini Bir Süre Daha Devam Ettireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tanzim Satış Müessesini Bir Süre Daha Devam Ettireceğiz.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tanzim satış müessesini bir süre daha devam ettireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tanzim satış müessesini bir süre daha devam ettireceğiz. Her şey yolunda giderse bu yöntemi sona erdiririz, şayet fırsatçılar direnmeye devam ederse sistemi sürdüreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:30 Kaynak: AA

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