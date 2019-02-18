Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tanzim Satış Müessesini Bir Süre Daha Devam Ettireceğiz.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tanzim satış müessesini bir süre daha devam ettireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tanzim satış müessesini bir süre daha devam ettireceğiz. Her şey yolunda giderse bu yöntemi sona erdiririz, şayet fırsatçılar direnmeye devam ederse sistemi sürdüreceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:30 Kaynak: AA
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