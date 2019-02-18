Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tanzim Satış Noktaları) Fırsatçılar Direnmeye Devam Ederse Sistemi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tanzim Satış Noktaları) Fırsatçılar Direnmeye Devam Ederse Sistemi...

25 dakika önce

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ISPARTA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ISPARTA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tanzim satış müessesini bir süre daha devam ettireceğiz. Her şey yolunda giderse bu yöntemi sona erdiririz, şayet fırsatçılar direnmeye devam ederse sistemi sürdüreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:31 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Güncel
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