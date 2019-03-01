Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tanzim Satışlar) Bay Kemal Rahatsız Olsan da Olmasan da Biz Sömürücülere...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tanzim satışlar) Bay Kemal rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(Tanzim satışlar) Bay Kemal rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:24 Kaynak: AA
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