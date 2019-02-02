Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya Köşkü'ne Geldi
19 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi görüşmede bulunmak üzere Tarabya Köşkü'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, bir dizi görüşmede bulunmak üzere Tarabya Köşkü'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kısıklı
'da bulunan evinden çıkarak Tarabya Köşkü'ne geldi. Erdoğan, İsrail
Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti Tarabya Köşkü'nde kabul edecek, akşam saatlerinde ise Ürdün Kralı
2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya gelecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22 Kaynak: İHA
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