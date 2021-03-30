Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

30.03.2021 03:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Mustafa Duman atandı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Mustafa Duman atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla boşalan koltuğa Mustafa Duman atandı. Atamanın, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtidi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Karakan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla görevden alındı. Karakan'ın görevden alınmasıyla boşalan Genel Müdür Yardımcılığına Enes Çakmak atandı.

Makine ve Kimya Endüstirisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Durmuş Ali Keskinkılıç atandı.

Haber:  ANKARA,


Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası, Mustafa Duman, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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