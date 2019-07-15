Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarih, bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır."
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarih, bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır."

5 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarih, bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarih, bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır."
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda büyük buluşmaya katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 23 Haziran İstanbul seçimi sonrası İmamoğlu ile Erdoğan ilk kez bir arada görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:55:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarih, bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır."
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]