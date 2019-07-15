Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarih, bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarih, bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarih, bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda büyük buluşmaya katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı

23 Haziran İstanbul seçimi sonrası İmamoğlu ile Erdoğan ilk kez bir arada görüntülendi