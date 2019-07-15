Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarih, bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarih, bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarih, bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır." Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:42 Kaynak: AA
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